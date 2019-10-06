Гибель двух человек от взрыва гранаты в Донецкой области рассматривают как умышленное убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Гибель семьи в Марьинском районе квалифицировано как умышленное убийство, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
“Вчера около 15.20 в Марьинского отделения полиции поступила информация о том, что в микрорайоне Южном г. Курахово произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, ГСЧС и криминалистическая лаборатория”, — указано в сообщении.
В ходе расследования установлено, что погибшим является 51-летний мужчина и 49-летняя женщина. По предварительным данным, между супругами возникла ссора на почве ревности. Мужчина достал боеприпас и взорвал себя вместе с женой.
“На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО. Факт квалифицирован по ч.2 ст. 115 „Умышленное убийство“ Уголовного кодекса Украины. Также следователи проверяют версию совершения самоубийства. Досудебное расследование продолжается”, — добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Донецкой области в результате взрыва погибли два человека.