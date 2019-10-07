Мужчина подорвал гранату у дома своей бывшей, его задержала полиция

6 октября около 21 часов рядом с подъездом дома по улице Ефима Сицинского прогремел взрыв. Об этом на линию “102” сообщил 42-летний житель одной из квартир. Мужчина также описал подозреваемого, благодаря чему патрульным полицейским удалось задержать его недалеко от места совершения правонарушения.

На место происшествия также выехала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела, которые в ходе обследования территории обнаружили воронку и обломки гранаты “РГД-5”.

“Задержанным оказался 32-летний житель г. Хмельницкого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным, мужчина взорвал гранату рядом с домом родственников своей бывшей жены, которых считал виновными в их разводе”, — указано в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Как писал УНН ранее, гибель двух человек при взрыве гранаты в Донецкой области рассматривают как умышленное убийство.