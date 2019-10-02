На Прикарпатті невідомі підірвали гранати на подвір'ї місцевого жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В Івано-Франківській області у ніч на середу невідомі кинули на подвір’я місцевого жителя гранати, які вибухнули, передає УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Повідомляється, що сьогодні, 2 жовтня, близько 3:40 до поліції Калуського району надійшло повідомлення від власника будинку, 50-річного жителя міста Калуша, про те що на території його господарства вибухнув невідомий предмет.
"За результатами огляду господарства потерпілого працівники вибухотехнічного відділу обласної поліції встановили, що на подвір’ї вибухнули ймовірно дві гранати РГД 5. Їхні уламки відправили на експертизу. В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку", - йдеться в повідомленні.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
Нині поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, на подвір’ї приватного будинку у селі Петриків у Тернопільській області вибухнув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб. Пізніше стало відомо, що постраждали ректор Національного економічного університету та його дружина. Обох постраждалих госпіталізували. На місці вибуху знайшли записку "подарунок від нас memento mori ректор memento mori".