На Прикарпатье неизвестные взорвали гранаты во дворе местного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Ивано-Франковской области в ночь на среду неизвестные бросили во двор местного жителя гранаты, которые взорвались, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Сообщается, что сегодня, 2 октября, около 3:40 в полицию Калушского района поступило сообщение от владельца дома, 50-летнего жителя города Калуша, о том, что на территории его хозяйства взорвался неизвестный предмет.
"По результатам осмотра хозяйства потерпевшего работники взрывотехнического отдела областной полиции установили, что во дворе взорвались вероятно две гранаты РГД 5. Их обломки отправили на экспертизу. В результате взрыва поврежден фасад дома", - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
Напомним, во дворе частного дома в селе Петриков в Тернопольской области взорвался неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали два человека. Позже стало известно, что пострадали ректор Национального экономического университета и его жена. Оба пострадавших госпитализированы. На месте взрыва нашли записку "подарок от нас memento mori ректор memento mori".