При взрыве снарядов времен Второй мировой погибли два польских сапера
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Два польских сапера погибли во время подготовки к уничтожению боеприпасов времен Второй мировой войны, которые ранее были найдены в лесу. Об этом сообщает УНН опираясь на Польское Радио и Polsat News.
Во время работ по обезвреживанию боеприпасов в Кузня-Рациборска (Силезское воеводство) два сапера погибли в результате неожиданного взрыва артиллерийских снарядов. Снаряды готовили к вывозу с места, где их нашли.
“Взрыв боеприпасов произошел на территории леса. Речь идет о взрыве пяти артиллерийских снарядов”, — рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Польши Марек Павляк.
“Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Еще двое получили серьезные ранения и были доставлены вертолетами в больницу. Травмы других военнослужащих легче — в больницу были доставлены машинами скорой помощи”, — добавил он.
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В мэрии Кузня-Рациборска Силезского воеводства, где произошла трагедия, прокомментировали инцидент, отметив, что лес, в котором произошел взрыв, имеет множество снарядов со времен Второй мировой войны.
Напомним, на Прикарпатье неизвестные взорвали гранаты во дворе местного жителя.