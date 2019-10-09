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При взрыве снарядов времен Второй мировой погибли два польских сапера

Киев • УНН

 • 18442 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Два польских сапера погибли во время подготовки к уничтожению боеприпасов времен Второй мировой войны, которые ранее были найдены в лесу. Об этом сообщает УНН опираясь на Польское Радио и Polsat News.

При взрыве снарядов времен Второй мировой погибли два польских сапера

Во время работ по обезвреживанию боеприпасов в Кузня-Рациборска (Силезское воеводство) два сапера погибли в результате неожиданного взрыва артиллерийских снарядов. Снаряды готовили к вывозу с места, где их нашли.

“Взрыв боеприпасов произошел на территории леса. Речь идет о взрыве пяти артиллерийских снарядов”, — рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Польши Марек Павляк.

“Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Еще двое получили серьезные ранения и были доставлены вертолетами в больницу. Травмы других военнослужащих легче — в больницу были доставлены машинами скорой помощи”, — добавил он.

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В мэрии Кузня-Рациборска Силезского воеводства, где произошла трагедия, прокомментировали инцидент, отметив, что лес, в котором произошел взрыв, имеет множество снарядов со времен Второй мировой войны.

Напомним, на Прикарпатье неизвестные взорвали гранаты во дворе местного жителя.

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