Шиномонтажний колапс: водії сваряться на СТО через місця в черзі

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Перший сніг, як завжди, випав зненацька і як би старанно синоптики не попереджали про прийдешні опади, не всім киянам це допомогло. Найменш готовими до снігу, на диво, виявилися не місцеві комунальники, а водії на літній гумі. Зранку такі горе-кермувальники розділилися на 2 табори: перші ринули масово підкорювати станції техосблуговування, інші сприйняли сніг як виклик долі і поїхали на літній гумі по місту. Результат миттєвий: лише до обіду патрульна поліція зареєструвала 300 викликів на ДТП в місті.

Але вернімося до СТО. Нам в редакцію написав наш читач, житель Києва Павло: "Стою на СТО 5-ту годину поспіль, за цей час поміняли гуму сімом авто, тільки жива черга. За мною ще 9 авто" і додав фото з місця.



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Судячи з таких повідомлень, можна сміливо сказати, що сьогодні у власників київських СТО передчасний Новий Рік: від клієнтів нема відбою. Скільки грошей за сьогодні виручать станції – можемо тільки пофантазувати. Але оскільки точну цифру ми ніколи не дізнаємося, то можемо бодай прикинути, прозондувавши ринок СТО в столиці. Ми обдзвонили СТО в різних районах Києва. Тепер ми знаємо скільки коштує грошей і часу поміняти гуму в перший день снігу.

Для порівняння цін ми взяли звичайний легковий автомобіль з литими дисками популярного розміру R15.

Оболонський район

Фахівці СТО в оболонському районі, недалеко від станції метро Героїв Дніпра готові "перевзути" автомобіль на литих дисках розміру R15 за 440 грн. Але сьогодні, у цей шиномонтаж вишикувалася черга аж у 15 автомобілів! Це "жива черга", тобто водії чекають на послугу знаходячись в авто поряд з майстернею, яка до того ж зачиняється о 21 годині. Але господиня запевнила нас, що "перевзути" встигнуть всіх.



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Позняки

На проспекті Григоренка біля станції метро "Позняки" така ж сама картина, як і в інших районах Києва. На 14 годину дня "жива черга" у 15 автівок. Вартість за послугу від 360 грн до 400 за седан з дисками R15. Шиномонтаж працює цілодобово і як повідомив нам власник, ажіотаж на заміну гуми розпочався з суботи. За добу цей шиномонтаж обслуговує приблизно 50 автомобілів.

Солом’янський район

Шиномонтаж у Солом'янському районі, на перехресті вул. Шепелєва з Відрадним проспектом виявився значно дешевшим, ніж середня вартість у Києві. Тут клієнт заплатить всього лиш 320 грн. Але тут також вам не зроблять це миттєво. Найближчий запис на 20:30. На відміну від більшості СТО, аби уникнути неприємних інцидентів тут немає "живої черги". Відповідаючи на питання журналіста, працівник повідомив: "Ні, у нас запис, бо люди сваряться між собою. Вони записуються та ідуть у своїх справах так всім зручніше".



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Подільський район

СТО у Подільському районі, на вул. Маршала Гречки обслужить власників того ж самого седану з розміром R15 приблизно за 400 грн, але точну ціну вам повідомлять під час процесу заміни шин. Тут так само є "жива черга" не менше ніж на 10 авто. Але є можливість приїхати за записом: аж у неділю, тобто за 5 календарних днів.

Голосіївський район

Рекордсменом за ціною виявилася станція ТО у Голосіївському районі. На Академіка Глушкова водій з дисками розміру R15 має заплатити аж 500 грн! Крім того, власники тут також не економлять час своїх клієнтів та шикують їх у "живу чергу" на декілька годин. Наразі під СТО очікують 15 автівок, але власники приймуть останню о 20 годині.



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Центр

В центрі Києва складно знайти станцію техобслуговування. Місць, де можна замінити гуму набагато менше, ніж у спальних районах. Ледь знайшли СТО біля м. "Кловська". Там повідомили, що вартість заміни шин на R15 від 400 грн, але ціна залежить від видаткового матеріалу. Саме тут не приймають водіїв у порядку "живої черги". Навантаження настільки велике, що найближчий запис можливий також через 5 календарних днів.

Воскресенка

На Воскресенці біля бульвару Перова, здається ажіотаж трохи менший. Щоб "перевзутися" можна під’їхати за записом о 18:30. З 14 години до 18:30 працівник СТО повідомив що на свою чергу очікують вже 7 авто. Щоб оплатити послугу водію з дисками R15 треба прихопити з собою 350 грн.



Промоніторивши ціни на таку популярну послугу, ми зрозуміли, що різниця між СТО в різних кінцях Києва у фінансовому плані невелика, але тим, хто не хоче простояти в черзі як наш читач Павло, треба уточнювати на СТО телефоном наперед, яка в них черга: жива чи попередня.



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