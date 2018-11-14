Снігопади з ожеледицею накриють завтра пів-України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Синоптики обіцяють ускладення погодних умов у центральних і північних областях України у четвер, 15 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
"У четвер, 15 листопада, у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
У Києві 15 листопада очікується сніг, на дорогах ожеледиця. За прогнозом синоптиків, у столиці буде хмарно, уночі та вранці невеликий мокрий сніг. Також в Укргідрометцентрі повідомляють про припинення опадів у столиці вдень.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, температура протягом доби - характерна для снігопадів і становить близько 0°.
Як повідомляв УНН, через снігопад у Києві сталося близько 300 ДТП. Наразі у Києві громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху. Очікується до 6 сантиметрів снігового покриву.
Вранішній Київ сьогодні опинився у сніговому полоні: через 50 ДТП вуличні затори досягли найвищої позначки.
Напередодні Укравтодор зробив попередження водіям. Також у зв’язку із погіршенням погодних умов власників авто просять надавати перевагу громадському транспорту та не паркувати машини обабіч дороги.