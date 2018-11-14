Снігопади з ожеледицею накриють завтра пів-України

ukru
Ексклюзив
12:16 • 9438 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 49617 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 66703 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 63145 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 89132 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 94794 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 64905 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 80156 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 138134 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224578 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
7.6 м/с
52 %
753 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 137504 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 130171 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 107616 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 92075 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 80630 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 49651 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 94804 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 138142 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 488113 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 568657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 34504 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 43427 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 185445 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 181102 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 180487 перегляди
Актуальне
Снігопади з ожеледицею накриють завтра пів-України

Снігопади з ожеледицею накриють завтра пів-України

Київ • УНН

 • 13882 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Синоптики обіцяють ускладення погодних умов у центральних і північних областях України у четвер, 15 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр. 

"У четвер, 15 листопада, у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

У Києві 15 листопада очікується сніг, на дорогах ожеледиця.  За прогнозом синоптиків, у столиці буде хмарно, уночі та вранці невеликий мокрий сніг. Також в Укргідрометцентрі повідомляють про припинення опадів у столиці вдень.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, температура протягом доби - характерна для снігопадів і становить близько 0°.

Як повідомляв УНН, через снігопад у Києві сталося близько 300 ДТП. Наразі у Києві громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху. Очікується до 6 сантиметрів снігового покриву.

Вранішній Київ сьогодні опинився у сніговому полоні: через 50 ДТП вуличні затори досягли найвищої позначки.

Напередодні Укравтодор зробив попередження водіям. Також у зв’язку із погіршенням погодних умов власників авто просять надавати перевагу громадському транспорту та не паркувати машини обабіч дороги.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.02
Bitcoin
$87,701.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.93
Золото
$3,057.90
Ethereum
$2,089.87