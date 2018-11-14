Снегопады с гололедицей накроют завтра пол-Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Синоптики обещают осложнения погодных условий в центральных и северных областях Украины в четверг, 15 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“В четверг, 15 ноября, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях снег с дождем (временное образование снежного покрова высотой 3-6 см), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица”, — говорится в сообщении.

В Киеве 15 ноября ожидается снег, на дорогах гололедица. По прогнозу синоптиков, в столице будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег. Также в Укргидрометцентре сообщают о прекращении осадков в столице днем.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью — характерная для снегопадов и составляет около 0°.

Как сообщал УНН, из-за снегопада в Киеве произошло около 300 ДТП. Сейчас в Киеве общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания движения. Ожидается до 6 сантиметров снежного покрова.

Утренний Киев сегодня оказался в снежной осаде: из-за 50 ДТП уличные пробки достигли самой высокой отметки.

Накануне Укравтодор сделал предупреждение водителям. Также в связи с ухудшением погодных условий автовладельцев просят отдавать предпочтение общественному транспорту и не парковать машины вдоль дороги.

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