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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шиномонтажный коллапс: водители ругаются на СТО из-за мест в очереди

Шиномонтажный коллапс: водители ругаются на СТО из-за мест в очереди

Киев  •  УНН

 • 27194 просмотра

Зима в Киев пришла неожиданно, что спровоцировало шиномонтажный коллапс в столице.

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Первый снег, как всегда, выпал неожиданно и как бы старательно синоптики не предупреждали о грядущих осадках, не всем киевлянам это помогло. Наименее готовыми к снегу, на удивление, оказались не местные коммунальщики, а водители на летней резине. Утром такие горе-водители разделились на 2 лагеря: первые хлынули массово покорять станции техосблуживания, другие восприняли снег как вызов судьбы и поехали на летней резине по городу. Результат мгновенный: только до обеда патрульная полиция зарегистрировала 300 вызовов на ДТП в городе

Но вернемся к СТО. Нам в редакцию написал наш читатель, житель Киева Павел: "Стою на СТО 5-й час подряд, за это время поменяли резину семи авто, только живая очередь. За мной еще 9 авто" и добавил фото с места.

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Судя из сообщений, можно смело сказать, что сегодня у владельцев киевских СТО преждевременный Новый Год от клиентов нет отбоя. Сколько денег за сегодня выручат станции - можем только пофантазировать. Но поскольку точную цифру мы никогда не узнаем, то можем хотя бы прикинуть, прозондировав рынок СТО в столице. Мы обзвонили СТО в разных районах Киева. Теперь мы знаем сколько стоит денег и времени поменять резину в первый день снега.

Для сравнения цен мы взяли обычный легковой автомобиль с литыми дисками популярного размера R15.

Оболонский район

Специалисты СТО в Оболонском районе, недалеко от станции метро Героев Днепра готовы "переобуть" автомобиль на литых дисках размера R15 за 440 грн. Но сегодня, в этот шиномонтаж выстроилась очередь аж в 15 автомобилей! Это "живая очередь", то есть водители ждут услугу находясь в авто рядом с мастерской, которая к тому же закрывается в 21 час. Но хозяйка заверила нас, что "переобуть" успеют всех.

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Позняки

На проспекте Григоренко возле станции метро "Позняки" такая же картина, как и в других районах Киева. На 14 часов дня "живая очередь" в 15 автомобилей. Стоимость за услугу от 360 грн до 400 за седан с дисками R15. Шиномонтаж работает круглосуточно и как сообщил нам владелец, ажиотаж на замену резины начался с субботы. За сутки этот шиномонтаж обслуживает около 50 автомобилей.

Соломенский район

Шиномонтаж в Соломенском районе, на перекрестке ул. Шепелева с Отрадным проспектом оказался значительно дешевле, чем средняя стоимость в Киеве. Здесь клиент заплатит всего лишь 320 грн. Но здесь также вам не сделают это мгновенно. Ближайший запись на 20:30. В отличие от большинства СТО, чтобы избежать неприятных инцидентов здесь нет "живой очереди". Отвечая на вопрос журналиста, работник сообщил: "Нет, у нас запись, потому что люди ссорятся между собой. Они записываются и идут по своим делам так всем удобнее".

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Подольский район

СТО в Подольском районе, на ул. Маршала Гречко обслужит владельцев того же седана с размером R15 примерно за 400 грн, но точную цену вам сообщат во время процесса замены шин. Здесь так же есть "живая очередь" не менее чем на 10 авто. Но есть возможность приехать по записи: только в воскресенье, то есть за 5 календарных дней.

Голосеевский район

Рекордсменом по цене оказалась станция ТО в Голосеевском районе. На Академика Глушкова водитель с дисками размера R15 должен заплатить до 500 грн. Кроме того, владельцы здесь также не экономят время своих клиентов и строят их в "живую очередь" на несколько часов. Сейчас под СТО ожидают 15 машин, но владельцы примут последнюю в 20 часов.

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Центр

В центре Киева сложно найти станцию ​​техобслуживания. Мест, где можно заменить резину гораздо меньше, чем в спальных районах. Едва нашли СТО у м. "Кловская". Там сообщили, что стоимость замены шин на R15 от 400 грн, но цена зависит от расходного материала. Именно здесь принимают водителей в порядке "живой очереди". Нагрузка настолько велика, что ближайшая запись возможна также через 5 календарных дней.

Воскресенка

На Воскресенке у бульвара Перова, кажется ажиотаж немного меньше. Чтобы "переобуться" можно подъехать по записи в 18:30. С 14 часов до 18:30 работник СТО сообщил, что в свою очередь ожидают уже 7 авто. Чтобы оплатить услугу водителю с дисками R15 надо прихватить с собой 350 грн.

Промониторив цены на такую ​​популярную услугу, мы поняли, что разница между СТО в разных концах Киева в финансовом плане небольшая, но тем, кто не хочет простоять в очереди как наш читатель Павел, надо уточнять на СТО телефону заранее, какая у них очередь: живая или предварительная.

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