Шевченко про створення Суперліги: це знищить футбол
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Наставник збірної України Андрій Шевченко назвав знищенням футбольних традицій ідею створення футбольної Суперліги. Слова фахівця наводить ресурс La Repubblica, передає УНН.
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Шевченко розкритикував турнір із різних точок зору, як формулі змагань, так і в сенсі існування турніру.
“Так знищується футбол, традиції. Я не зрозумів винайдену ними формулу. Футболу потрібні розваги і гроші, але, як сказав Гвардіола, немає сенсу створювати турнір, з якого не можна вилетіти. Проект представлений дуже погано, це зруйнувало б такі країни, як моя, і багато інших, в яких народилися великі таланти. І це завдало б шкоди культурі футболу”, — підкреслив Шевченко.
Що передувало цьому
Лідер збірної України висловився про ідею створення Суперліги.
Нагадаємо
П’ять англійських клубів вийшли із футбольної Суперліги.