Шевченко про створення Суперліги: це знищить футбол

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Шевченко розкритикував турнір із різних точок зору, як формулі змагань, так і в сенсі існування турніру.

“Так знищується футбол, традиції. Я не зрозумів винайдену ними формулу. Футболу потрібні розваги і гроші, але, як сказав Гвардіола, немає сенсу створювати турнір, з якого не можна вилетіти. Проект представлений дуже погано, це зруйнувало б такі країни, як моя, і багато інших, в яких народилися великі таланти. І це завдало б шкоди культурі футболу”, — підкреслив Шевченко.

Що передувало цьому

Лідер збірної України висловився про ідею створення Суперліги.

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