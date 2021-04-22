Футбольна Суперліга: лідер збірної України висловився про ідею створення турніру

Цитата:

"Футбол належить уболівальникам, а не власникам великих клубів. Мені не подобається ця ідея, і особисто я не знаю нікого, хто б прихильно ставився до цієї ідеї", - підкреслив Маліновський.

Деталі

Цього сезону Маліновський зіграв у 35 матчах за бергамців – 5 голів і 8 ассистів.

Доповнення

Вчора керівництво Суперліги прийняло рішення про призупинення проекту після відмови англійських клубів від участі в турнірі. Також з Суперліги вийшли "Атлетіко", "Мілан" і "Інтер".

Що було раніше

Президент УЄФА відреагував на рішення англійських клубів покинути новостворену Суперлігу.