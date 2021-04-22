Футбольная Суперлига: лидер сборной Украины высказался об идее создания турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Полузащитник бергамской "Аталанты" Руслан Малиновский высказался о европейской Суперлиге, сообщает УНН со ссылкой на "Tutto Atalanta".
Цитата:
"Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов. Мне не нравится эта идея, и лично я не знаю никого, кто бы благосклонно относился к этой идее", - подчеркнул Малиновский.
Детали
В этом сезоне Малиновский сыграл в 35 матчах за бергамцев - 5 голов и 8 ассистов.
Дополнение
Вчера руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов от участия в турнире. Также из Суперлиги вышли "Атлетико", "Милан" и "Интер".
Что было раньше
Президент УЕФА отреагировал на решение английских клубов покинуть новосозданную Суперлигу.