Створення футбольної Суперліги: ще один клуб заявив про свій вихід з турніру

Деталі

“Ми прийняли запрошення взяти участь в проекті Суперліги з щирим наміром провести найкраще європейське змагання для футбольних фанатів по всьому світу, в інтересах клубу і наших власних уболівальників. Змінюватися не завжди легко, але для прогресу необхідна еволюція, а структури європейського футболу розвивалися і змінювалися протягом десятиліть. Проте голоси і стурбованість уболівальників по всьому світу були чітко виражені з приводу Суперліги, і „Мілан“ повинен уважно ставитися до голосу тих, хто любить цей чудовий вид спорту”, — йдеться в повідомленні.

Контекст

Раніше про вихід з Суперліги оголосили англійські “Арсенал”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхем” і “Челсі”.

Також до них приєдналися іспанська “Атлетіко” і також міланський “Інтер”.

Футбольна асоціація Англії (FA) привітала вихід шести англійських клубів зі складу Суперліги, також зі словами підтримки цього рішення виступив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також пізніше це привітав президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін.

У понеділок 12 європейських топ-клубів оголосили про створення Суперліги, старт якої був запланований на серпень. Це англійські “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сіті”, “Тоттенхем”, “Ліверпуль”, “Челсі” і “Арсенал”, іспанські “Барселона”, “Атлетіко” і “Реал”, італійські “Мілан”, “Інтер” і “Ювентус”. Вони увійшли в число клубів — засновників нового турніру. Ще три клуби-засновника повинні були оголосити пізніше.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), керівництво національних футбольних федерацій Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонатів цих країн засудили рішення клубів про створення Суперліги і заявили, що команди-засновники будуть виключені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою УЄФА .