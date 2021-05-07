Шевченко о создании Суперлиги: это уничтожит футбол
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал уничтожением футбольных традиций идею создания футбольной Суперлиги. Слова специалиста приводит ресурс La Repubblica, передает УНН.
Цитата
Шевченко раскритиковал турнир с разных точек зрения, как формуле соревнований, так и в смысле существования турнира.
“Так уничтожается футбол, традиции. Я не понял изобретенную ими формулу. Футболу нужны развлечения и деньги, но, как сказал Гвардиола, нет смысла создавать турнир, из которого можно вылететь. Проект представлен очень плохо, это разрушило бы такие страны, как моя, и многие другие, в которых родились великие таланты. И это нанесло бы ущерб культуре футбола ”, - подчеркнул Шевченко.
Что предшествовало этому
Лидер сборной Украины высказался о идею создания Суперлиги.
Напомним
Пять английских клубов вышли с футбольной Суперлиги.