Шевченко назвав "легендарну якість" у Марадони
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко розповів, яке враження під час знайомства на нього справив легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона, який помер минулого місяця, передає УНН із посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
Наставник української збірної підкреслив простоту Марадони у якій полягала його "легендарність".
"У мене відбулося знайомство з Марадоною, коли він приїжджав на деякі матчі з моєю участю. Це легендарна людина. Вся його легендарність полягає у його простоті. Він дуже простий у спілкуванні, він дуже добрий і справжній. Незважаючи на те, що він - один з найкращих футболістів в історії, Дієго був доступним для всіх. Він часто посміхався і жартував. Він справжній", - підкреслив Шевченко.
Нагадаємо, що Марадона помер 25 листопада на 61-му році життя. Прибулі лікарі швидкої допомоги не змогли його врятувати. За даними аргентинських ЗМІ, причиною смерті спортсмена стало порушення роботи серцево-судинної системи.