Шевченко назвав "легендарну якість" у Марадони

Наставник української збірної підкреслив простоту Марадони у якій полягала його "легендарність".

"У мене відбулося знайомство з Марадоною, коли він приїжджав на деякі матчі з моєю участю. Це легендарна людина. Вся його легендарність полягає у його простоті. Він дуже простий у спілкуванні, він дуже добрий і справжній. Незважаючи на те, що він - один з найкращих футболістів в історії, Дієго був доступним для всіх. Він часто посміхався і жартував. Він справжній", - підкреслив Шевченко.

Нагадаємо, що Марадона помер 25 листопада на 61-му році життя. Прибулі лікарі швидкої допомоги не змогли його врятувати. За даними аргентинських ЗМІ, причиною смерті спортсмена стало порушення роботи серцево-судинної системи.