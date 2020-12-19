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Шевченко назвал "легендарное качество" у Марадоны

Киев • УНН

 • 13742 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какое впечатление при знакомстве на него произвел легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, который умер в прошлом месяце, передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

Шевченко назвал "легендарное качество" у Марадоны

Наставник украинской сборной подчеркнул простоту Марадоны в которой заключалась его "легендарность".

"У меня состоялось знакомство с Марадоной, когда он приезжал на некоторые матчи с моим участием. Это легендарный человек. Вся его легендарность заключается в его простоте. Он очень прост в общении, он очень хороший и настоящий. Несмотря на то, что он - один из лучших футболистов в истории, Диего был доступен для всех. Он часто улыбался и шутил. Он настоящий", - подчеркнул Шевченко.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли его спасти. По данным аргентинских СМИ, причиной смерти спортсмена стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

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