Шевченківський райсуд Києва знову евакуюють через замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Шевченківському районному суді Києва наразі відбувається евакуація співробітників через повідомлення про замінування. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду у Facebook, передає УНН.
"Увага! 10 грудня 2018 року о 13 годині 40 хвилин до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. У зв'язку з чим припинено роботу суду. На даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", – повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, минулого тижня у Шевченківському райсуді столиці здійснювали оперативну евакуацію через замінування. Після перевірки вибухівок у приміщенні суду знайдено не було, і суд відновив роботу.