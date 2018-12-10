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Шевченківський райсуд Києва знову евакуюють через замінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Шевченківському районному суді Києва наразі відбувається евакуація співробітників через повідомлення про замінування. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду у Facebook, передає УНН.

Шевченківський райсуд Києва знову евакуюють через замінування

"Увага! 10 грудня 2018 року о 13 годині 40 хвилин до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. У зв'язку з чим припинено роботу суду. На даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково", – повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, минулого тижня у Шевченківському райсуді столиці здійснювали оперативну евакуацію через замінування. Після перевірки вибухівок у приміщенні суду знайдено не було, і суд відновив роботу. 

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