Шевченковский райсуд Киева снова эвакуируют из-за минирования

"Внимание! 10 декабря 2018 года в 13 часов 40 минут в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании здания суда. В связи с чем прекращена работа суда. На данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе в Шевченковском райсуде столицы осуществляли оперативную эвакуацию из-за заминирования. После проверки взрывчатки в помещении суда найдено не было, и суд возобновил работу.