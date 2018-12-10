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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Шевченковский райсуд Киева снова эвакуируют из-за минирования

Киев • УНН

 • 5917 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Шевченковском районном суде Киева сейчас происходит эвакуация сотрудников из-за сообщения о заминировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook, передает УНН.

Шевченковский райсуд Киева снова эвакуируют из-за минирования

"Внимание! 10 декабря 2018 года в 13 часов 40 минут в Шевченковский районный суд Киева поступило сообщение о заминировании здания суда. В связи с чем прекращена работа суда. На данный момент проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе в Шевченковском райсуде столицы осуществляли оперативную эвакуацию из-за заминирования. После проверки взрывчатки в помещении суда найдено не было, и суд возобновил работу.

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