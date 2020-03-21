Шестикратний тріумфатор Супербоула вперше за 20 років змінив клуб в НФЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Титулований гравець з американського футболу Том Бреді перейшов в стан ФК "Тампа-Бей", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Колишній футболіст "Нью-Інгленд Петріотс" Бреді покинув команду, за яку виступав з 2000 року. Про точні терміни угоди із "Тампа-Бей" не інформується, сказано, що він заключив "багаторічний" контракт".
"Том - визнаний чемпіон, який домігся величі на полі, тому що він вимагає від себе і своїх товаришів по команді всього найкращого. Він володіє рідкісними природними лідерськими якостями, які негайно вплинуть на всю нашу організацію", - сказав генеральний менеджер клубу Джейсон Ліхт.
Зазначимо, що 42-річний Бреді брав участь в 9 Супербоулах і виграв 6 з них. Він 4 рази визнавався MVP фіналів.