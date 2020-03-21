Шестикратный триумфатор Супербоула впервые за 20 лет сменил клуб в НФЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Титулованный игрок американского футбола Том Брэди перешел в команду ФК "Тампа-Бэй", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Бывший футболист "Нью-Инглэнд Пэтриотс" Брэди покинул команду, за которую выступал с 2000 года. О точных сроках соглашения с "Тампа-Бэй» не информируется, сказано, что он заключил "многолетний контракт".
"Том - признанный чемпион, добившийся величия на поле, потому что он требует от себя и своих товарищей по команде всего наилучшего. Он обладает редкими природными лидерскими качествами, которые немедленно повлияют на всю нашу организацию", - сказал генеральный менеджер клуба Джейсон Лихт.
Отметим, что 42-летний Брэди принимал участие в 9 Супербоуле и выиграл 6 из них. Он 4 раза признавался MVP финалов.