Ще сімох дітей врятували з окупації на Херсонщині
Київ • УНН
Семеро дітей віком від 4 місяців до 13 років, у тому числі 3 хлопчики та 4 дівчинки, було повернуто з окупованих територій Херсонської області.
Семеро дітей віком від 4 місяців до 13 років, у тому числі 3 хлопчики та 4 дівчинки, було повернуто з окупованих територій Херсонської області, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Ділюсь ще однією радісною новиною – ще сімох дітлахів повернули з поки що окупованих громад Херсонщини. Це три хлопчики та чотири дівчинки. Малечі – від 4 місяців до 13 років", - написав Прокудін у Telegram.
З його слів, вони подолали довгий і складний шлях. "Головне, що зараз діти у безпеці, отримують всю необхідну допомогу", - зазначив він.
Прокудін повідомив, що над цим поверненням працювала команда благодійної організації "Save Ukraine" і подякував їй.
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