Семеро детей в возрасте от 4 месяцев до 13 лет, в том числе 3 мальчика и 4 девочки, было возвращено с оккупированных территорий Херсонской области.
Семеро детей в возрасте от 4 месяцев до 13 лет, в том числе 3 мальчика и 4 девочки, были возвращены с оккупированных территорий Херсонской области, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
"Делюсь еще одной радостной новостью - еще семерых детей вернули из пока оккупированных громад Херсонщины. Это три мальчика и четыре девочки. Малыши - от 4 месяцев до 13 лет", - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, они преодолели долгий и сложный путь. "Главное, что сейчас дети в безопасности, получают всю необходимую помощь", - отметил он.
Прокудин сообщил, что над этим возвращением работала команда благотворительной организации "Save Ukraine".
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