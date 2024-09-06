Ще плюс 1170 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Втрати російських окупантів в Україні сягнули близько 622 720 осіб. Також знищено 8631 танк, 16878 бойових броньованих машин та інша військова техніка.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 622 720 осіб, 8631 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 622 720 (+1170) осіб,
- танків — 8631 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 16878 (+9) од,
- артилерійських систем — 17745 (+20) од,
- РСЗВ — 1178 (+1) од,
- засоби ППО — 941 (+1) од,
- літаків — 368 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14732 (+74),
- крилаті ракети — 2587 (+0),
- кораблі/катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24116 (+72) од,
- спеціальна техніка — 3037 (+13) од.
Генштаб: 193 боєзіткнення, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою03.09.24, 23:56 • 31958 переглядiв