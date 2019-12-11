"Шахтар" U-19 зазнав фіаско в заключній грі Юнацької ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У 6-му турі Юнацької ліги УЄФА "Шахтар" U-19 приймав одноліток з італійської "Аталанти", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
Початок поєдинку видався досить спокійним: команди перевіряли одна одну і не квапились атакувати чималими силами, обмінявшись лише ударами Бондаренка (голкіпер) та Броньї (повз). Усе змінилося на 20-й хвилині, коли Пікколі скористався помилкою захисників і відкрив рахунок.
Другий тайм також розпочався з атак "гірників", проте забили знову гості: Гісланді асистував, Пікколі влучним ударом оформив дубль. Незгодні з таким перебігом матчу підопічні Фернандо Валенте кинулись відіграватися й досить швидко скоротили відставання. Мудрик отримав м’яч у штрафному, фінтом пішов від опонента і був ним збитий, а Артем Бондаренко елегантно в стилі Паненки реалізував пенальті – 1:2.
Отже, 1:2 – "Шахтар" U-19 поступився "Аталанті" U-19 і завершив свої виступи в Юнацькій лізі УЄФА.
Додамо, для юнаків "гірників" це був також заключний матч року. Сезон для них буде поновлений в березні 2020 року.