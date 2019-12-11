"Шахтер" U-19 потерпел фиаско в заключительной игре Юношеской лиги УЕФА

Начало поединка выдалось довольно спокойным: команды проверяли друг друга и не торопились атаковать большими силами, обменявшись лишь ударами Бондаренко (голкипер) и броневые (мимо). Все изменилось на 20-й минуте, когда Пикколи воспользовался ошибкой защитников и открыл счет.

Второй тайм также начался с атак "горняков", однако забили снова гости: Гисланди ассистировал, Пикколи точным ударом оформил дубль. Несогласные с таким ходом матча подопечные Фернандо Валенте бросились отыгрываться и довольно быстро сократили отставание. Мудрик получил мяч в штрафной, финтом ушел от оппонента и был им сбит, а Артем Бондаренко элегантно в стиле Паненки реализовал пенальти - 1:2.

Итак, 1:2 - "Шахтер" U-19 уступил "Аталанте" U-19 и завершил свои выступления в Юношеской лиге УЕФА.

Добавим, для юношей "горняков" это был также заключительный матч года. Сезон для них будет восстановлен в марте 2020 года.