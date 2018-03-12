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"Шахтар" прибув до Риму на матч Ліги чемпіонів з "Ромою"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Донецький "Шахтар" прибув до столиці Італії, де завтра в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з "Ромою", інформує УНН з посиланням на сайт "помаранчево-чорних".

З ранку літак із донецькою делегацією на борту взяв курс на Апеннінський півострів. До Рима вирушив 21 футболіст:

воротарі: Андрій Пятов, Олег Кудрик, Микита Шевченко;

захисники: Богдан Бутко, Іван Ордець, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі;

півзахисники: Алан Патрік, Тарас Степаненко, Фред, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Олександр Зубков, Іван Петряк, Бернард, Дентіньо;

нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Крім гравців, тренерів та адміністративного складу з командою полетіли керівники клубу на чолі з генеральним директором Сергієм Палкіним. Пробувши у повітрі три години, "гірники" здійснили посадку в міжнародному аеропорту Рима.

Відзначимо, що гра "Рома" – "Шахтар" відбудеться 13 березня о 21:45.

Нагадаємо, що перша баталій клубів у Харкові закінчилася перемогою команди Фонсеки.

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