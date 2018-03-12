"Шахтер" прибыл в Рим на матч Лиги чемпионов с "Ромой"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Донецкий "Шахтер" прибыл в столицу Италии, где завтра в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с "Ромой", информирует УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".
С утра самолет с донецкой делегацией на борту взял курс на Апеннинский полуостров. В Рим отправился 21 футболист:
вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;
защитники: Богдан Бутко, Иван Ордец, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Исмаили;
полузащитники Алан Патрик, Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Александр Зубков, Иван Петряк, Бернард, Дентиньо;
нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Кроме игроков, тренеров и административного состава с командой полетели руководители клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным. Пробыв в воздухе 3 часа, "горняки" совершили посадку в международном аэропорту Рима.
Отметим, что игра "Рома" - "Шахтер" состоится 13 марта в 21:45.
Напомним, что первая баталий клубов в Харькове закончилась победой команды Фонсеки.