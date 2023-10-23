"Шахтар" повідомив про розірвання контракту з футболістом через втечу з України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Донецький ФК «Шахтар» офіційно оголосив про розірвання контракту зі скандальним футболістом Олександром Роспутьком, який не повернувся в Україну після виїзного матчу Ліги чемпіонів проти "Антверпена". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ФК «Шахтар».
Цитата
«У зв’язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК «Шахтар» розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Олександр Роспутько, який був опорним півзахисником у молодіжному складі «гірників», зник після гостьового матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського Антверпена. Пізніше виявилося, що Роспутько втік до росії та попросив там політичного притулку.