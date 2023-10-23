"Шахтар" повідомив про розірвання контракту з футболістом через втечу з України

Цитата

«У зв’язку із неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК «Шахтар» розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Олександр Роспутько, який був опорним півзахисником у молодіжному складі «гірників», зник після гостьового матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського Антверпена. Пізніше виявилося, що Роспутько втік до росії та попросив там політичного притулку.