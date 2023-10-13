Гравець "Шахтаря" після зникнення в аеропорту Антверпена втік до росії: що відомо

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12 жовтня Dynamomania повідомила про те, що на борту літака, на якому команда "гірників" мала повернутися до України, раптово не виявилося 19-річного хавбека Олександра Роспутько, який напередодні підписав з "Шахтарем" новий п'ятирічний контракт. Саме на підставі цього факту і було прийнято рішення включити його в заявку на матч з "Антверпеном. Внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, це акуратно складена форма гравця. Футболіст видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Пізніше виявилося, що Роспутько втік до росії та попросив там політичного притулку.

Пресслужба футбольного клубу "Шахтар" поки що ніяк не прокоментувала скандальну ситуацію з Олександром Роспутьком.

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