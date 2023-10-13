Игрок "Шахтера" после исчезновения в аэропорту Антверпена сбежал в рф: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Перед возвращением в Украину игрок Шахтера U-19 Александр Роспутько исчез в аэропорту после чего стало известно, что он сбежал в россию, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
12 октября Dynamomania сообщила о том, что на борту самолета, на котором команда "горняков" должна была вернуться в Украину, внезапно не оказалось 19-летнего хавбека Александра Роспутько, который накануне подписал с "Шахтером" новый пятилетний контракт. Именно на основании этого факта и было принято решение включить его в заявку на матч с "Антверпеном". Вследствие поисков в аэропорту все, что удалось найти, это аккуратно сложенная форма игрока. Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки.
Позже оказалось, что Роспутько сбежал в россию и попросил там политического убежища.
Пресс-служба футбольного клуба "Шахтер" пока никак не прокомментировала скандальную ситуацию с Александром Роспутько.
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