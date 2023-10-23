"Шахтер" сообщил о расторжении контракта с футболистом из-за побега из Украины

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«В связи с невозвращением в расположение команды и фактическим отказом от выполнения обязанностей по контракту ФК «Шахтер» расторг контракт с футболистом Александром Роспутько», - говорится в сообщении.

Дополнение

Александр Роспутько, который был опорным полузащитником в молодежном составе «горняков», исчез после гостевого матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского Антверпена. Позже оказалось, что Роспутько сбежал в россию и попросил там политического убежища.