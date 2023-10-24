"Шахтар" очолив 52-річний боснійський тренер Маріно Пушич
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Маріно Пушич — новий головний тренер “Шахтаря”. Контракт з наставником розрахований до завершення сезону-2025/26, передає УНН із посиланням на ФК.
Довідка
Маріно Пушич народився 18 серпня 1971 року в Мостарі (Боснія і Герцеговина).
Як гравець є вихованцем ФК “Вележ” (Мостар). На професійному рівні виступав за нідерландські “Де Графсхап” (1989–1990, 1992–1993) та “Гоу Ехед Іглз” (1990), сербську “Црвену Звезду” (1990–1991), боснійський “Вележ” (1991–1992), “Реден” (1993–1994), німецький “Кельн” (1994–1995), бельгійський “Ейпен” (1995–1996), нідерландські “Бабберіх” (1996–2000) та “Де Треферс” (2000–2001). Після завершення кар’єри футболіста грав за футзальні команди.
Шлях тренера розпочав також у футзалі, далі працював наставником в Академії “Вітесса” (2010–2013), асистентом головного тренера у “НАК Бреда” (2013–2014), “Інтері” (Азербайджан, 2015), “Твенте” (2015–2018), був головним тренером “Твенте” (2018–2019), асистентом головного тренера у “АЗ Алкмар” (2019–2021) та “Феєнорді” (2021–2023).
Досягнення: як головний тренер — переможець Еерсте Дивізі (2019), як асистент головного тренера — чемпіон Нідерландів (2023).
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