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"Шахтер" возглавил 52-летний боснийский тренер Марино Пушич

Киев • УНН

 • 267219 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Марино Пушич — новый главный тренер “Шахтера”. Контракт с наставником рассчитан до завершения сезона-2025/26, передает УНН с ссылкой на ФК.

"Шахтер" возглавил 52-летний боснийский тренер Марино Пушич

Справка

Марино Пушич родился 18 августа 1971 года в Мостаре (Босния и Герцеговина).

Как игрок является воспитанником ФК “Вележ” (Мостар). На профессиональном уровне выступал за нидерландские “Де Графсхап” (1989–1990, 1992–1993) и “Гоу Эхед Иглз” (1990), сербскую “Црвену Звезду” (1990–1991), боснийский “Вележ” (1991–1992), “Реден” (1993–1994), немецкий “Кельн” (1994–1995), бельгийский “Эйпен” (1995–1996), нидерландские “Бабберих” (1996–2000) и “Де Треферс” (2000–2001). После завершения карьеры футболиста играл за футзальные команды.

Путь тренера начал также в футзале, далее работал наставником в Академии “Витесса” (2010–2013), ассистентом главного тренера в “НАК Бреда” (2013–2014), “Интери” (Азербайджан, 2015), “Твенте” (2015–2018), был главным тренером “Твенте” (2018–2019), ассистентом главного тренера в “АЗ Алкмар” (2019–2021) и “Фейеноорде” (2021–2023).

Достижения: как главный тренер — победитель Эерсте Дивизи (2019), как ассистент главного тренера — чемпион Нидерландов (2023).

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