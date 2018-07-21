"Шахтар" і "Динамо" оголосили стартові склади на гру за Суперкубок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. За годину до старту 15-го в історії поєдинку за Суперкубок України з футболу київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оприлюднили стартові склади, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
В обох командах до старту потрапили кілька літніх новачків – півзахисники Че Че ("Динамо") та Фернандо, Данченко і Мораес у "Шахтаря".
З перших хвилин на поле стадіону "Чорноморець" у складі "динамо" вийдуть: Бойко – Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзьора – Шепелєв, Буяльський, Че Че – Циганков, Бєсєдін, Вербіч.
У запасі залишились – Бущан, Шабанов, Сидорчук, Андрієвський, Гармаш, Шапаренко і Русин.
Старт "Шахтаря": Пятов – Данченко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі – Степаненко (к), Алан Патрік – Марлос, Коваленко, Фернандо – Мораес.
На лаві запасних залишились – Шевченко, Бутко, Матвієнко, Майкон, Болбат, Зубков, Тотовицький.
Додамо, що стартовий свисток від харків'янина Костянтина Труханова пролунає о 21:00.
Як повідомляв УНН, перед матчем за Суперкубок України в Одесі побилися вболівальники.