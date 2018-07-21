"Шахтер" и "Динамо" объявили стартовые составы на игру за Суперкубок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. За час до старта 15-го в истории поединке за Суперкубок Украины по футболу киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" обнародовали стартовые составы, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
В обеих командах на старт попали несколько летних новичков - полузащитники Че Че ("Динамо") и Фернандо, Данченко и Мораес у "Шахтера".
С первых минут на поле стадиона "Черноморец" в составе "Динамо" выйдут: Бойко - Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзера - Шепелев, Буяльский, Че Че - Цыганков, Беседин, Вербич.
В запасе остались - Бущан, Шабанов, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Шапаренко и Русин.
Старт "Шахтера": Пятов - Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Степаненко (к), Алан Патрик - Марлос, Коваленко, Фернандо - Мораес.
На скамье запасных остались - Шевченко, Бутко, Матвиенко, Майкон, Болбат, Зубков, Тотовицкий.
Добавим, что стартовый свисток от харьковчанина Константина Труханова прозвучит в 21:00.
Как сообщал УНН, перед матчем за Суперкубок Украины в Одессе подрались болельщики.