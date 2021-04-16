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"Шахтар" достроково розірвав контракт із Тайсоном

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Бразильський півзахисник Тайсон залишив склад "Шахтаря" після восьми років виступів за клуб, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".

Що відомо

Про причини такого рішення – сторони не повідомляють. Однак раніше півзахисник був відправлений у дубль команди. Він довгий час бажав повернутися на батьківщину і виступати там за один із місцевих клубів.

Деталі

Тайсон дебютував за клуб у 25-річному віці – 13 лютого 2013 року на "Донбас Арені" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із дортмундською "Боруссією" (2:2). Кілька місяців по тому він оформив свій перший гол у Запоріжжі з "Металургом".

У 2016 та 2017 роках півзахисник "гірників" викликався до національної збірної Бразилії, провів там 4 гри й забив 1 м'яч. Від осені 2017-го Тайсон протягом 2 років був капітаном "Шахтаря".

Крім того, Тайсон – єдиний бразилець, якому вдалося увійти до топ-20 футболістів в історії "Шахтаря" за кількістю матчів. У всіх турнірах він провів за "оранжево-чорних" 299 поєдинків і забив 55 м'ячів. З "помаранчево-чорними" він 6 разів ставав чемпіоном України, виграв 5 Кубків і 4 Суперкубки країни.

Що передувало цьому

Мати Тайсона підтвердила підписання контракту із бразильським клубом. 

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