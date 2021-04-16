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"Шахтер" досрочно разорвал контракт с Тайсоном

"Шахтер" досрочно разорвал контракт с Тайсоном

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Бразильский полузащитник Тайсон покинул состав "Шахтера" после восьми лет выступлений за клуб, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Что известно

О причинах такого решения - стороны не сообщают. Однако ранее полузащитник был отправлен в дубль команды. Он долгое время хотел вернуться на родину и выступать там за один из местных клубов.

Детали

Тайсон дебютировал за клуб в 25-летнем возрасте - 13 февраля 2013 года на "Донбасс Арене" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:2). Несколько месяцев спустя он оформил свой первый гол в Запорожье с "Металлургом".

В 2016 и 2017 годах полузащитник "горняков" вызывался в национальную сборную Бразилии, провел там 4 игры и забил 1 мяч. С осени 2017 года Тайсон в течение 2 лет был капитаном "Шахтера".

Кроме того, Тайсон - единственный бразилец, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории "Шахтера" по количеству матчей. Во всех турнирах он провел за "оранжево-черных" 299 поединков и забил 55 мячей. С "оранжево-черными" он 6 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков и 4 Суперкубка страны.

Что предшествовало этому

Мать Тайсона подтвердила подписание контракта с бразильским клубом.

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