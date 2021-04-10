Футбол: мати Тайсона підтвердила підписання контракту із бразильським клубом

Деталі

Джерелом, який підтвердив прийдешній переїзд Тайсона в "Інтернасьонал" стала мати футболіста, яка заявила, що її син дійсно підписав контракт з бразильським клубом.

Цитата

"Все в порядку, він приїде. Він уже підписав попередній контракт. Спочатку мова йде про дворічну угоду, розраховану до середини 2023 року", - наводить слова матері Тайсона портал "Boa Informação".

Примітно, що раніше агент 33-річного бразильця заперечував домовленість із ФК "Інтернасьональ".

Доповнення

Тайсон починаючи із січня 2013 року забив 55 голів в 299 матчах за "Шахтар". У нинішньому сезоні бразилець забив лише двічі в 14 матчах.