Футбол: мати Тайсона підтвердила підписання контракту із бразильським клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Багаторічний лідер "Шахтаря" Тайсон найближчим часом повернеться на батьківщину заради виступів в "Інтернасьйоналі". Про це розповіла мати Тайсона в інтерв'ю "Boa Informação", передає УНН.
Деталі
Джерелом, який підтвердив прийдешній переїзд Тайсона в "Інтернасьонал" стала мати футболіста, яка заявила, що її син дійсно підписав контракт з бразильським клубом.
Цитата
"Все в порядку, він приїде. Він уже підписав попередній контракт. Спочатку мова йде про дворічну угоду, розраховану до середини 2023 року", - наводить слова матері Тайсона портал "Boa Informação".
Примітно, що раніше агент 33-річного бразильця заперечував домовленість із ФК "Інтернасьональ".
Доповнення
Тайсон починаючи із січня 2013 року забив 55 голів в 299 матчах за "Шахтар". У нинішньому сезоні бразилець забив лише двічі в 14 матчах.