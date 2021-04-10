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Футбол: мати Тайсона підтвердила підписання контракту із бразильським клубом

Футбол: мати Тайсона підтвердила підписання контракту із бразильським клубом

Київ • УНН

 • 20236 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Багаторічний лідер "Шахтаря" Тайсон найближчим часом повернеться на батьківщину заради виступів в "Інтернасьйоналі". Про це розповіла мати Тайсона в інтерв'ю "Boa Informação", передає УНН.

Деталі

Джерелом, який підтвердив прийдешній переїзд Тайсона в "Інтернасьонал" стала мати футболіста, яка заявила, що її син дійсно підписав контракт з бразильським клубом.

Цитата

"Все в порядку, він приїде. Він уже підписав попередній контракт. Спочатку мова йде про дворічну угоду, розраховану до середини 2023 року", - наводить слова матері Тайсона портал "Boa Informação".

Примітно, що раніше агент 33-річного бразильця заперечував домовленість із ФК "Інтернасьональ".

Доповнення

Тайсон починаючи із січня 2013 року забив 55 голів в 299 матчах за "Шахтар". У нинішньому сезоні бразилець забив лише двічі в 14 матчах.

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