Футбол: мать Тайсона подтвердила подписание контракта с бразильским клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Многолетний лидер "Шахтера" Тайсон в ближайшее время вернется на родину ради выступлений в "Интернасьональ". Об этом рассказала мать Тайсона в интервью "Boa Informação", передает УНН.
Детали
Источником, который подтвердил грядущий переезд Тайсона в "Интернасьонал" стала мать футболиста, которая заявила, что ее сын действительно подписал контракт с бразильским клубом.
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"Все в порядке, он приедет. Он уже подписал предварительный контракт. Сначала речь идет о двухлетнем соглашении, рассчитанном до середины 2023", - приводит слова матери Тайсона портал "Boa Informação".
Примечательно, что ранее агент 33-летнего бразильца отрицал договоренность с ФК "Интернасьональ".
Дополнение
Тайсон начиная с января 2013 забил 55 голов в 299 матчах за "Шахтер". В нынешнем сезоне бразилец забил лишь дважды в 14 матчах.