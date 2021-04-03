Тайсон забив переможний гол у дебютній грі за дубль "Шахтаря"

Деталі

У стартовому складі молодіжки "гірників" вийшли Вакула й Тайсон. За "Ворсклу" весь матч відіграв досвідчений Опанасенко.

"Шахтар" уже в першій атаці позначив свої амбіції на перемогу та відкрив рахунок. Приходько активно пресингував захисника "Ворскли" поблизу штрафного й виконав простріл на Чирука, Мороховець намагався врятувати епізод, однак уразив власні ворота – 1:0.

За кілька хвилин полтавець Ульяницький небезпечно пробивав із середньої дистанції – Турбаєвський правильно зайняв позицію. У середині тайму гостям вдалося зрівняти рахунок: Кравчук з глибини ввірвався до штрафного "Шахтаря" і був влучним – 1:1.

На 58-й хвилині масовані атаки "гірників" нарешті досягли мети: скориставшись метушнею у штрафному "Ворскли", Тайсон ударом у дотик з 20 метрів відправив м'яч у ворота. Одразу ж бразилець міг оформляти дубль, обігравшись у штрафному з Приходьком, але влучив у поперечину. Як наслідок 2:1 на користь донецької команди.

Що передувало цьому

Через дисциплінарні санкції 33-річного Тайсона перевели в дублюючий склад "Шахтаря".