Тайсон забил победный гол в дебютной игре за дубль "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Многолетний лидер донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон провел первую игру за дубль клуба после его перевода из основной команды, передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".
Детали
В стартовом составе молодежки "горняков" вышли Вакула и Тайсон. За "Ворсклу" весь матч отыграл опытный Опанасенко.
"Шахтер" уже в первой атаке обозначил свои амбиции на победу и открыл счет. Приходько активно прессинговал защитника "Ворсклы" вблизи штрафной и выполнил прострел на Чирука, Мороховец пытался спасти эпизод, однако поразил собственные ворота - 1:0.
За несколько минут полтавчанин Ульяницкий опасно пробивал со средней дистанции - Турбаевский правильно занял позицию. В середине тайма гостям удалось сравнять счет: Кравчук из глубины ворвался в штрафную "Шахтера" и был точен - 1:1.
На 58-й минуте массированные атаки "горняков" наконец достигли цели: воспользовавшись суматохой в штрафной "Ворсклы", Тайсон ударом в касание с 20 метров отправил мяч в ворота. Сразу же бразилец мог оформлять дубль, обыгравшись в штрафной с Приходько, но попал в перекладину. В результате 2:1 в пользу донецкой команды.
Что предшествовало этому
Из-за дисциплинарных санкций 33-летнего Тайсона перевели в дубль "Шахтера".