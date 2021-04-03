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Тайсон забил победный гол в дебютной игре за дубль "Шахтера"

Тайсон забил победный гол в дебютной игре за дубль "Шахтера"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Многолетний лидер донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон провел первую игру за дубль клуба после его перевода из основной команды, передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Детали

В стартовом составе молодежки "горняков" вышли Вакула и Тайсон. За "Ворсклу" весь матч отыграл опытный Опанасенко.

"Шахтер" уже в первой атаке обозначил свои амбиции на победу и открыл счет. Приходько активно прессинговал защитника "Ворсклы" вблизи штрафной и выполнил прострел на Чирука, Мороховец пытался спасти эпизод, однако поразил собственные ворота - 1:0.

За несколько минут полтавчанин Ульяницкий опасно пробивал со средней дистанции - Турбаевский правильно занял позицию. В середине тайма гостям удалось сравнять счет: Кравчук из глубины ворвался в штрафную "Шахтера" и был точен - 1:1.

На 58-й минуте массированные атаки "горняков" наконец достигли цели: воспользовавшись суматохой в штрафной "Ворсклы", Тайсон ударом в касание с 20 метров отправил мяч в ворота. Сразу же бразилец мог оформлять дубль, обыгравшись в штрафной с Приходько, но попал в перекладину. В результате 2:1 в пользу донецкой команды.

Что предшествовало этому

Из-за дисциплинарных санкций 33-летнего Тайсона перевели в дубль "Шахтера".

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