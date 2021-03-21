"Шахтар" перевів багаторічного лідера клубу до складу дублю – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Півзахисник "Шахтаря" Тайсон не зможе взяти участі в матчі 19-го туру УПЛ проти ФК "Львів", адже був переведений до складу дублюючої команди. Про це стверджує "Meta-ratings.com.ua" з посиланням на свої джерела у клубі, передає УНН.
Деталі
Тайсон був відсторонений від тренувального процесу основного складу. Через дисциплінарні санкції 33-річного футболіста перевели в дублюючий склад “гірників”.
Тайсон захищає кольори “Шахтаря” з січня 2013 року. У нинішньому сезоні він у всіх турнірах зіграв 24 матчі, в яких забив два голи і зробив один ассист.
Зауважимо, що контракт бразильського вінгера з “Шахтарем” закінчується 30 червня 2021 року.
Що передувало цьому
Тайсон виражав готовність піти на значне зниження зарплати, щоб повернутися на батьківщину, а саме в ФК “Інтернасьональ”, з якого перейшов в “Металіст” у серпні 2010 року.