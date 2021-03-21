"Шахтер" перевел многолетнего лидера клуба в состав дубля - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Полузащитник "Шахтера" Тайсон не сможет принять участие в матче 19-го тура УПЛ против ФК "Львов", ведь был переведен в состав дублирующей команды. Об этом утверждает "Meta-ratings.com.ua" со ссылкой на свои источники в клубе, передает УНН.
Детали
Тайсон был отстранен от тренировочного процесса основного состава. Из-за дисциплинарных санкций 33-летнего футболиста перевели в дубль “горняков”.
Тайсон защищает цвета “Шахтера” с января 2013 года. В нынешнем сезоне он во всех турнирах сыграл 24 матча, в которых забил два гола и сделал один ассист.
Заметим, что контракт бразильского вингера с “Шахтером” заканчивается 30 июня 2021 года.
Что предшествовало этому
Тайсон выражал готовность пойти на значительное снижение зарплаты, чтобы вернуться на родину, а именно в ФК “Интернасиональ”, из которого перешел в “Металлист” в августе 2010 года.