Після восьми років у клубі: лідер "Шахтаря" покине донецьку команду

Деталі

Тайсон може повернутися в бразильський "Інтернасьонал", який веде переговори про підписання півзахисника. Сам футболіст готовий до значного зниження зарплати заради повернення в рідний клуб.

Раніше 33-річний гравець відхилив пропозиції з Росії, ОАЕ та Китаю.

Варто відзначити, контракт Тайсона з "Шахтарем" закінчується в червні. Тайсон виступає в Україні з 2010 року і за цей період встиг шість разів стати чемпіоном України і загалом вже відіграв за "гірників" в 299 матчах (55 голів і 78 ассистів).

Доповнення

У поточному сезоні УПЛ 33-річний бразилець провів 15 матчів, забив 2 голи, зробив результативний пас.