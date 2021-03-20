После восьми лет в клубе: лидер "Шахтера" покинет донецкую команду

Детали

Тайсон может вернуться в бразильский "Интернасьонал", который ведет переговоры о подписании полузащитника. Сам футболист готов к значительному снижению зарплаты ради возвращения в родной клуб.

Ранее 33-летний игрок отклонил предложения из России, ОАЭ и Китая.

Стоит отметить, контракт Тайсона с "Шахтером" заканчивается в июне. Тайсон выступает в Украине с 2010 года и за этот период успел шесть раз стать чемпионом Украины и в целом уже сыграл за "горняков" в 299 матчах (55 голов и 78 ассистов).

Дополнение

В текущем сезоне УПЛ 33-летний бразилец провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.