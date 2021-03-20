После восьми лет в клубе: лидер "Шахтера" покинет донецкую команду

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35682 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52290 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Полузащитник "Шахтера" Тайсон изменит клубную прописку после завершения нынешнего сезона, передает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Николо Скири.

Детали

Тайсон может вернуться в бразильский "Интернасьонал", который ведет переговоры о подписании полузащитника. Сам футболист готов к значительному снижению зарплаты ради возвращения в родной клуб.

Ранее 33-летний игрок отклонил предложения из России, ОАЭ и Китая.

Стоит отметить, контракт Тайсона с "Шахтером" заканчивается в июне. Тайсон выступает в Украине с 2010 года и за этот период успел шесть раз стать чемпионом Украины и в целом уже сыграл за "горняков" в 299 матчах (55 голов и 78 ассистов).

Дополнение

В текущем сезоне УПЛ 33-летний бразилец провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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