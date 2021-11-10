Шахрай "поховав" главу Instagram і заблокував його акаунт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Instagram тимчасово заблокував обліковий запис генерального директора соцмережі Адама Моссері через шахрая, який переконав службу підтримки у його смерті. Про це повідомляє УНН із посиланням на VICE.
Деталі
Акаунт Моссері заблокували за допомогою встановлення пам'ятного статусу. Завдяки цій функції можна повідомити модераторам соцмережі про смерть власника облікового запису. У відповідь вони заблокують можливість входити до акаунту та змінювати вже завантажені публікації.
Щоб встановити пам'ятний статус, потрібно надіслати модераторам свідоцтво про смерть. Шахрай заздалегідь опублікував в інтернеті фальшивий некролог і надав його як офіційне підтвердження.
Як повідомив представник соцмережі, служба підтримки зіставила фото, ім'я та дату народження у некролозі та обліковому записі, у них не виникло сумнівів перед блокуванням. Згодом доступ до сторінки для гендиректора швидко відновили.
Зазначають, що інші жертви шахраїв з меншою кількістю підписників не можуть відновити свій профіль протягом кількох тижнів.
Нагадаємо
У соціальній мережі Instagram планують ввести нову функцію — платні підписки на ексклюзивний контент.