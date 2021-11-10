Шахрай "поховав" главу Instagram і заблокував його акаунт

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Акаунт Моссері заблокували за допомогою встановлення пам'ятного статусу. Завдяки цій функції можна повідомити модераторам соцмережі про смерть власника облікового запису. У відповідь вони заблокують можливість входити до акаунту та змінювати вже завантажені публікації.

Щоб встановити пам'ятний статус, потрібно надіслати модераторам свідоцтво про смерть. Шахрай заздалегідь опублікував в інтернеті фальшивий некролог і надав його як офіційне підтвердження.

Як повідомив представник соцмережі, служба підтримки зіставила фото, ім'я та дату народження у некролозі та обліковому записі, у них не виникло сумнівів перед блокуванням. Згодом доступ до сторінки для гендиректора швидко відновили.

Зазначають, що інші жертви шахраїв з меншою кількістю підписників не можуть відновити свій профіль протягом кількох тижнів.

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У соціальній мережі Instagram планують ввести нову функцію — платні підписки на ексклюзивний контент.