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Мошенник "похоронил" главу Instagram и заблокировал его аккаунт

Киев • УНН

 • 14601 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Instagram временно заблокировал учетную запись генерального директора соцсети Адама Моссери из-за мошенника, который убедил службу поддержки в его смерти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на VICE.

Мошенник "похоронил" главу Instagram и заблокировал его аккаунт

Детали

Аккаунт Моссери заблокировали с помощью установления памятного статуса. Благодаря этой функции можно сообщить модераторам соцсети о смерти владельца учетной записи. В ответ они заблокируют возможность входить в аккаунт и изменять уже загруженные публикации.

Чтобы установить памятный статус, нужно прислать модераторам свидетельство о смерти. Мошенник заранее опубликовал в интернете фальшивый некролог и предоставил его как официальное подтверждение.

Как сообщил представитель соцсети, служба поддержки сопоставила фото, имя и дату рождения в некрологе и учетной записи, у них не возникло сомнений перед блокировкой. Позже доступ к странице для гендиректора быстро восстановили.

Отмечают, что другие жертвы мошенников с меньшим количеством подписчиков не могут восстановить свой профиль в течение нескольких недель.

Напомним

В социальной сети Instagram планируют ввести новую функцию — платные подписки на эксклюзивный контент.

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