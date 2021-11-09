В Instagram з'являться платні підписки

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Instagram анонсував нововведення в американській версії магазину App Store. Вартість підписки становитиме від 0,99 до 4,99 доларів.

До цього єдиною платною послугою в Instagram були віртуальні значки Instagram Badges, які користувачі могли купувати та дарувати під час прямих трансляцій. Вони також коштували від 0,99 до 4,99 доларів.

Про можливість запровадження платних підписок соцмережа заявила ще у травні цього року. Також у компанії розмірковують щодо створення платних ексклюзивних сторіс.

Нагадаємо

У соціальній мережі Instagram розпочали тестувати функцію інформування користувачів про технічні збої.

Соцмережа надсилатиме повідомлення лише у разі масштабних проблем і тоді, коли скаржитиметься велика кількість людей.