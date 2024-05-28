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Шахраї від імені Харківської ОВА поширюють інформацію про фейкові збори на ЗСУ

Київ • УНН

 • 43791 перегляди

Харківська обласна військова адміністрація попередила про поширення невідомими особами неправдивої інформації від імені Харківської ОВА щодо зборів для Збройних Сил України і заявила, що жодних таких документів не розсилала.

Харківська обласна військова адміністрація заявила, що невідомі особи від імені Харківської ОВА поширюють неправдиву інформацію щодо зборів на ЗСУ, передає УНН.

"Увага! Фейк! Невідомі особи від імені Харківської обласної військової адміністрації поширюють неправдиву інформацію щодо зборів на Збройні сили України. Наголошуємо! Такі документи від імені ХОВА не розсилалися!" - наголосили в ОВА у Facebook.

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Харківська ОВА вже звернулася з відповідною заявою до Головного управління поліції в Харківській області та СБУ.

Доповнення

Тернопільський міський голова Сергій Надал попередив нещодавно про шахраїв, які створили фейкову сторінку в соціальних мережах від його імені та надсилають повідомлення з проханням про гроші.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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