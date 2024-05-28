Мошенники от имени Харьковской ОВА распространяют информацию о фейковых сборах на ВСУ

Харьковская областная военная администрация заявила, что неизвестные лица от имени Харьковской ОВА распространяют ложную информацию относительно сборов на ВСУ, передает УНН.

"Внимание! Фейк! Неизвестные лица от имени Харьковской областной военной администрации распространяют ложную информацию о сборах на Вооруженные силы Украины. Подчеркиваем, такие документы от имени ХОВА не рассылались!" - отметили в ОВА в Facebook.

Харьковская ОВА уже обратилась с соответствующим заявлением в Главное управление полиции в Харьковской области и СБУ.

Дополнение

Тернопольский городской голова Сергей Надал предупредил недавно о мошенниках, которые создали фейковую страницу в социальных сетях от его имени и присылают сообщения с просьбой о деньгах.